«Зенит» опубликовал речь Семака в чемпионской раздевалке

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео с речью главного тренера команды Сергея Семака после чемпионского матча со «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

«Горжусь командой, просто молодцы. Вы не представляете, что вы сделали для болельщиков, для всей страны, тех людей, которые болеют за наш клуб. Вы все герои, заслужили это. Горжусь каждым из вас», — сказал Семак.

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.