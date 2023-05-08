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Сегодня, 15:48

Бакаев поделился эмоциями после чемпионства «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о том, что его команда стала чемпионом России.

«Эмоции прекрасные. Тяжелый год, тяжелый чемпионат. Все соперники были достойные, из-за этого вдвойне приятно победить в этом году. Все матчи были сложными, но лучший еще впереди.

Как оценю свою игру в этом сезоне? Я мало играл. Надо больше играть, так что посмотрим. Буду тренироваться, чтобы больше выходить на поле«, — приводит слова Бакаева «Спорт День за Днем».

26-летний полузащитник перешел в «Зенит» на правах свободного агента перед началом сезона. Он провел за петербуржцев 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zelimkhan-bakaev-ya-eshche-ne-znayu-kak-prazdnuyut-chempionstvo-v-zenite-tolko-nachinayu-osvaivatsya
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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