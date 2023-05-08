Бакаев поделился эмоциями после чемпионства «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о том, что его команда стала чемпионом России.

«Эмоции прекрасные. Тяжелый год, тяжелый чемпионат. Все соперники были достойные, из-за этого вдвойне приятно победить в этом году. Все матчи были сложными, но лучший еще впереди.

Как оценю свою игру в этом сезоне? Я мало играл. Надо больше играть, так что посмотрим. Буду тренироваться, чтобы больше выходить на поле«, — приводит слова Бакаева «Спорт День за Днем».

26-летний полузащитник перешел в «Зенит» на правах свободного агента перед началом сезона. Он провел за петербуржцев 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.