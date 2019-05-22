"Зенит" опубликовал подробный маршрут чемпионского парада

"Зенит" проведет в Санкт-Петербурге чемпионский парад, сообщает официальный сайт клуба. ​Торжественное мероприятие пройдет 26 мая.

В рамках первой части чемпионского парада зенитовцы пройдут на теплоходе, который начнет движение от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова в 19:15 по московскому времени. К причалу у Шереметьевского дворца парад планируется прибыть в 20.00.

После этого в 20.15 команда пересядет на автобус и отправится по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. На Стрелке Васильевского острова команду можно будет поприветствовать в 21:00.

​"Зенит" стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19 4 мая после ничьей с "Ахматом" в Грозном (1:1) и поражения "Локомотива" от "Арсенала" (0:2). 12 мая после домашнего матча с ЦСКА на стадионе "Газпром-Арена" (3:1) команда Сергея Семака получила чемпионский кубок и золотые медали.