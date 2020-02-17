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«Зенит» обыграл «Аланию», Ригони и Ерохин сделали по дублю

12:48
Эмилиано Ригони. Фото ФК «Зенит»
Эмилиано Ригони. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» в товарищеском матче выиграл у «Алании» (4:2).

В составе победителей отличились Эмилиано Ригони и Александр Ерохин, которые забили по два мяча. У «Алании» забивали Ислам Машуков и Давид Кобесов (с пенальти).

Товарищеский матч

«Зенит» — «Алания» — 4:2 (2:1)

Голы: Машуков, 5 (0:1). Ерохин, 29 (1:1). Ригони, 45 (2:1). Ригони, 54 (3:1). Ерохин, 64 (4:1). Кобесов, 67 — с пенальти (4:2).

«Зенит»: Васютин, Смольников, Осорио, Прохин, Жирков (Кравцов, 88), Ерохин, Мусаев, Шамкин, Ригони, Дриусси, Воробьев (Сергеев, 80).

Предупреждения: Мусаев, 31. Воробьев, 50. Жирков, 59. Шамкин, 62.

17 февраля.

Зенит — Алания

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