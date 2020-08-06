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«Зенит» объявил правила продажи сезонных абонементов

15:37
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«Зенит» объявил правила реализации абонементов на новый сезон.

В новом сезоне «Зенит» предлагает болельщикам единственный вид абонемента «Все включено», позволяющий посетить все официальные домашние матчи сине-бело-голубых на «Газпром Арене» в рамках РПЛ, Кубка России и Лиги чемпионов. Приобрести абонементы можно как на весь сезон, так и на первый и второй круги по отдельности, сообщает сайт клуба.

Абонементы на первый круг действуют до последнего домашнего матча первого круга премьер-лиги включительно, а абонементы на второй круг начинают свое действие со следующего за ним домашнего матча в рамках любого турнира.

Таким образом, абонемент на первый круг позволяет посетить 7 домашних матчей в рамках РПЛ, а также домашние встречи Лиги чемпионов, сыгранные до третьего тура группового этапа включительно. Сезонный абонемент дает право посещения всех игр «Зенита» на «Газпром Арене».

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-08-06-sezon-2020-21-sine-belo-golubye-otkryvayut-prodazhu-abonementov-na-gazprom-arenu.htm

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