«Зенит» объявил об уходе Чистякова

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

У 31-летнего россиянина закончился контракт с петербургским клубом.

Воспитанник «Зенита» провел в минувшем сезоне 8 матчей в Кубке России и отметился забитым голом. В РПЛ защитник не провел ни одной встречи.

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