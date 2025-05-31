Нобоа не исключил получения российского гражданства

Бывший полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился мнением о возможном получении гражданства России.

«Гражданство РФ? Посмотрим, не знаю. Я люблю Россию, но сейчас мало времени провожу в стране. Но потом, думаю, это будет возможно», — приводит слова Нобоа ТАСС.

Нобоа играл в России с 2007 по 2023 год и выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи». Зимой 2025 года 40-летний эквадорец завершил игровую карьеру.

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