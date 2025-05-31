ЦСКА предложил «Сан-Паулу» за Алвеса 8 миллионов евро

Полузащитник «Сан-Паулу» Матеус Алвес может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает UOL.

По сведениям источника, московский клуб предложил за 20-летнего бразильца 8 миллионов евро. При этом «Сан-Паулу» посчитал такое предложение заниженным. В бразильском клубе считают, что смогут продать игрока дороже после молодежного ЧМ.

Алвес провел за основную команду «Сан-Паулу» 15 матчей и отметился двумя результативными передачами. За U20 полузащитник забил 8 голов и сделал 5 передач в 25 играх.

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