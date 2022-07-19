«Спартак» будет добираться на выездной матч против «Краснодара» на самолете и автобусе
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, как команда будет добираться на выездной матч 2-го тура РПЛ против «Краснодара».
«Будем добираться на самолете через Ставрополь, потом на автобусе до Краснодара. Отправимся туда за два дня до матча», — приводит ТАСС слова Зеленова.
Матч 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» состоится 23 июля, начало — в 20.00 (мск).
Ранее режим ограничения полетов в аэропортах на юге и в центральной части России был продлен до 24 июля.
Источник: https://tass.ru/sport/15254757
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|- : -
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ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
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|- : -
|3.06
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|3.06
|00:00
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Оренбург
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Александр Долгов
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Спартак
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