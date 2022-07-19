«Спартак» будет добираться на выездной матч против «Краснодара» на самолете и автобусе

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, как команда будет добираться на выездной матч 2-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Будем добираться на самолете через Ставрополь, потом на автобусе до Краснодара. Отправимся туда за два дня до матча», — приводит ТАСС слова Зеленова.

Матч 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» состоится 23 июля, начало — в 20.00 (мск).

Ранее режим ограничения полетов в аэропортах на юге и в центральной части России был продлен до 24 июля.