Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:22

«Спартак» будет добираться на выездной матч против «Краснодара» на самолете и автобусе

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, как команда будет добираться на выездной матч 2-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Будем добираться на самолете через Ставрополь, потом на автобусе до Краснодара. Отправимся туда за два дня до матча», — приводит ТАСС слова Зеленова.

Матч 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» состоится 23 июля, начало — в 20.00 (мск).

Ранее режим ограничения полетов в аэропортах на юге и в центральной части России был продлен до 24 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/15254757
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шпинат: польза и вред для организма
У Забияко был муж, про Касаткину разговоры ходили уже давно. Все подробности скандального романа фигуристки и теннисистки
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Бруно Фукс вернулся в расположение ЦСКА
Александр Мостовой: «Спартак» все разжигает, но сейчас жизнь такая, без этого нельзя»
«Зенит» объявил об аренде полузащитника «Коринтианса» Мантуана с опцией выкупа
«Факел» продал 9300 абонементов за первые три дня продаж
В «Зените» опровергли информацию о том, что Мантуан отказался подписывать контракт с клубом
Даниил Денисов: «Спартак» - самый популярный клуб в России, в Питере тоже много спартаковских фанатов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший вратарь «Сатурна» Кински рассказал о своем отношении к России

«Зенит» объявил об аренде полузащитника «Коринтианса» Мантуана с опцией выкупа
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости