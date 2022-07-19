Александр Мостовой: «Спартак» все разжигает, но сейчас жизнь такая, без этого нельзя»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает нормальным тот хайп, который создают красно-белые, поскольку это особенность современной жизни.

«Может быть, из-за этого хайпа красно-белых и любят больше остальных? «Спартак» все разжигает, но сейчас жизнь такая, без этого нельзя. До Нового года был удивлен, что происходит в социальных сетях. Кто-то кого-то матом обложил — и у него 5 миллионов подписчиков! Рассказывают какую-то дичь и этим хвастаются. Моему поколению это непонятно. Хотя иногда думаешь: может, тоже раздеться и голым пробежаться по Тверской, набрать аудиторию?» — рассказал Мостовой в интервью RT.

«Спартак» собирается подать жалобу в ЭСК РФС по двум эпизодам по итогам матча 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).