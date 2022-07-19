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Александр Мостовой: «Спартак» все разжигает, но сейчас жизнь такая, без этого нельзя»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает нормальным тот хайп, который создают красно-белые, поскольку это особенность современной жизни.

«Может быть, из-за этого хайпа красно-белых и любят больше остальных? «Спартак» все разжигает, но сейчас жизнь такая, без этого нельзя. До Нового года был удивлен, что происходит в социальных сетях. Кто-то кого-то матом обложил — и у него 5 миллионов подписчиков! Рассказывают какую-то дичь и этим хвастаются. Моему поколению это непонятно. Хотя иногда думаешь: может, тоже раздеться и голым пробежаться по Тверской, набрать аудиторию?» — рассказал Мостовой в интервью RT.

«Спартак» собирается подать жалобу в ЭСК РФС по двум эпизодам по итогам матча 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1026687-mostovyi-haip-golyi-tverskaya
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
2
1
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
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Н. Новгород – Химки
 - : -
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Урал – Сочи
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

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