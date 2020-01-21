«Зенит» объявил о создании женского футбольного клуба

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что женская футбольная команда клуба из Санкт-Петербурга начнет свое выступление в официальных турнирах с сезона-2020.

Главным тренером сине-бело-голубых назначена Ольга Порядина.

Сине-бело-голубые заявлены для участия в чемпионате и Кубке России. Расписание матчей, а также информация о месте их проведения будут опубликованы дополнительно.