«Зенит» объявил о создании женского футбольного клуба
16:05
Пресс-служба «Зенита» сообщает, что женская футбольная команда клуба из Санкт-Петербурга начнет свое выступление в официальных турнирах с сезона-2020.
Главным тренером сине-бело-голубых назначена Ольга Порядина.
Сине-бело-голубые заявлены для участия в чемпионате и Кубке России. Расписание матчей, а также информация о месте их проведения будут опубликованы дополнительно.
«Зенит» объявляет о создании женского футбольного клуба ??— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 21, 2020
Все подробности: https://t.co/pktDEHKD0B pic.twitter.com/0yBUeJG7zw
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2020-01-21-zenit-obyavlyaet-o-sozdanii-zhenskogo-futbolnogo-kluba.htm
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