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Судейство

Сегодня, 11:00

«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за отмененных голов в матче с «Акроном»

Руслан Минаев
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«Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу двух голов, которые были отменены в матче с «Акроном» (1:2) в 18-м туре РПЛ. Об этом сообщает РИА Новости «Спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Оба взятия ворот команды из Санкт-Петербурга были отменены после помощи ВАР. В первом эпизоде судья зафиксировал игру рукой форварда Андрея Мостового, во втором — игру рукой у защитника Нино.

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После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в таблице, уступая «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.

Источник: РИА Новости
РПЛ
РФС
ФК Акрон
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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Спартак

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Алексей Батраков

Локомотив

 10
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Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Оренбург

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