«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за отмененных голов в матче с «Акроном»

«Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу двух голов, которые были отменены в матче с «Акроном» (1:2) в 18-м туре РПЛ. Об этом сообщает РИА Новости «Спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Оба взятия ворот команды из Санкт-Петербурга были отменены после помощи ВАР. В первом эпизоде судья зафиксировал игру рукой форварда Андрея Мостового, во втором — игру рукой у защитника Нино.

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в таблице, уступая «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.