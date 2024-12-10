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Сегодня, 10:53

Защитник «Химок» Филин: «На команду никак не влияют слухи о возможной отставке Артиги»

Руслан Минаев
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Защитник «Химок» Александр Филин прокомментировал работу с главным тренером Франком Артигой.

«Все футболисты внутри команды стараются выполнять все требования Артиги. Получается ли это показывать на поле или нет — это уже другой вопрос. Но мы действительно пытаемся показывать себя с наилучшей стороны и выигрывать в каждом матче. Могу сказать так, что на команду слухи о возможной отставке Франка никак не влияют», — цитирует игрока Legalbet.

После 18 туров «Химки» с 16 очками занимают 13-е место в таблице РПЛ.

Источник: legalbet.ru
Александр Филин
ФК Химки
Франк Артига
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Пари НН – Акрон
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Динамо Мх – Локомотив
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28.02 00:00
Химки – Факел
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Алексей Батраков

Локомотив

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П
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Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

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 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
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Динамо Мх

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