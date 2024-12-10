Защитник «Химок» Филин: «На команду никак не влияют слухи о возможной отставке Артиги»
Защитник «Химок» Александр Филин прокомментировал работу с главным тренером Франком Артигой.
«Все футболисты внутри команды стараются выполнять все требования Артиги. Получается ли это показывать на поле или нет — это уже другой вопрос. Но мы действительно пытаемся показывать себя с наилучшей стороны и выигрывать в каждом матче. Могу сказать так, что на команду слухи о возможной отставке Франка никак не влияют», — цитирует игрока Legalbet.
После 18 туров «Химки» с 16 очками занимают 13-е место в таблице РПЛ.
Источник: legalbet.ru
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|2
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|28.02
|00:00
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
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|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
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|
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|28.02
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Спартак
|15
|
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Алексей Батраков
Локомотив
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|П
|
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Динамо
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Муталип Алибеков
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