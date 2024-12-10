Защитник «Химок» Филин: «На команду никак не влияют слухи о возможной отставке Артиги»

Защитник «Химок» Александр Филин прокомментировал работу с главным тренером Франком Артигой.

«Все футболисты внутри команды стараются выполнять все требования Артиги. Получается ли это показывать на поле или нет — это уже другой вопрос. Но мы действительно пытаемся показывать себя с наилучшей стороны и выигрывать в каждом матче. Могу сказать так, что на команду слухи о возможной отставке Франка никак не влияют», — цитирует игрока Legalbet.

После 18 туров «Химки» с 16 очками занимают 13-е место в таблице РПЛ.