"Зенит" не будет покупать нападающего после продажи Джорджевича в "Локомотив"

"Зенит" не собирается приобретать нападающих после продажи Луки Джорджевича в "Локомотив", сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора клуба Александра Медведева. О трансфере 25-летнего черногорца было объявлено в понедельник. По информации "СЭ", он обошелся "Локо" в 2,5 миллиона евро.

- Мы завершили оформление перехода Джорджевича в "Локомотив", подписали все документы, - сказал Медведев. - Это не аренда, а полноценный трансфер и он сделан по рыночным условиям. Пусть у нас в клубе Лука много не играл, но был в нашей команде с 2012 года, выступал в аренде, включая европейские клубы. Он всегда относился к делу очень профессионально, конечно, мы никогда не забудем его гол в ворота "Локомотива", который сделал нас чемпионами.

В это трансферное окно у нас нет планов приобрести кого-то в линию нападения.

Считаю, что мы усиливаем не конкурентов, а наш футбол. Если хорошие игроки сидят на скамейке запасных, это не идет на пользу развитию нашего футбола. Чем больше конкуренции, тем лучше футбол, мы конкуренции не боимся.