«Зенит» на автобусе золотого цвета приехал на матч с «Химками»

7 мая «Зенит» на своем поле примет «Химки» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России.

На домашнюю игру «Зенит» приехал на автобусе золотого цвета и надписью «Чемпионы».

Напомним, что команда Сергея Семака уже гарантировала себе чемпионский титул по итогам сезона.

«Зенит» 30 апреля победил дома московский «Локомотив» и досрочно стал чемпионом России. Команда Сергея Семака победила в РПЛ в четвертый раз подряд.