Жирков пообщался с игроками «Зенита» перед матчем

Полузащитник Юрий Жирков попал в заявку «Химок» на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Он был включен в число запасных.

Перед началом матча Жирков тепло пообщался с игроками «Зенита».

Ранее Жирков выступал за «Зенит» на протяжении нескольких лет.

В нынешнем сезоне Жирков не играл с 6 марта из-за травмы.