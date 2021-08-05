ЦСКА посмеялся над «Спартаком» после поражения от «Бенфики»
13:22
Аккаунт ЦСКА в TikTok разместил видео голов команды в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов сезона-2017/18 с «Бенфикой».
Тогда встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. Гол забил Георгий Щенников. Еще один мяч в свои ворота забил Нивалдо Жардел.
«Почему бы не начать день с голов «Бенфике». Рандомные голы в ворота абсолютно рандомной команды», — написано в сообщении к видео.
Напомним, что вчера, 4 августа, «Спартак» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/22 проиграл «Бенфике» со счетом 0:2.
Примечательно, что главный тренер «Спартака» Руи Витория возглавлял «Бенфику» во время матча с ЦСКА.
@pfc_cska
Рандомные голы в ворота абсолютно рандомной команды ? ##ЦСКА ##Футбол? оригинальный звук — ПФК ЦСКА?
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