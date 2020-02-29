В течение примерно девяти минут первого тайма матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» главный тренер гостей Юрий Семин получил две желтые карточки и покинул техническую зону.

Первая желтая карточка Семину.

Первое предупреждение арбитр Евгений Турбин вынес ему за бурное проявление несогласия с решением судьи, когда рефери наказал Бенедикта Хеведеса за фол против Малкома. Игрок железнодорожников действительно сыграл грубо — одной ногой он попал в мяч, но другой тут же врезался сопернику в ногу. Вердикт Турбина в этой ситуации можно поддержать, но Семин был категорически не согласен. Вскоре он вновь не сдержал эмоции и заработал удаление.

Вторая желтая карточка Семину.

Отмечу, что в начале первого тайма Турбин дважды принимал спорные решения, не наказав желтыми карточками Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука. Они оба неаккуратно действовали руками в единоборствах с Себастьяном Дриусси и Дугласом Сантосом и заслуживали предупреждений. В тех эпизодах видеоарбитр Сергей Иванов не имел права вмешиваться в действия судьи. (Александр Бобров)