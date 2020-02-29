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Семин получил желтую карточку в матче с «Зенитом». Тренера «Локо» успокаивал Крыховяк

19:20
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«Зенит» принимает «Локомотив» в матче 20-го тура Тинькофф — чемпионата России, игра проходит в Санкт-Петербурге. На 14-й минуте игры главный тренер москвичей Юрий Семин получил желтую карточку от арбитра Евгения Турбина.

72-летний Семин эмоционально отреагировал на наказание защитника «Локо» Бенедикта Хеведеса, который получил желтую также на 14-й минуте матча.

Семина успокаивал полузащитник москвичей Гжегож Крыховяк, который подбежал к боковой линии и отталкивал тренера.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

Зенит — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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