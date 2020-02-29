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«Зенит» — «Локомотив»: нулевая ничья в Петербурге с удалением Семина

20:55
29 февраля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 0:0. Команды разошлись миром. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
29 февраля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 0:0. Команды разошлись миром. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России.

За что удален Юрий Семин?

В первом тайме за две желтых карточки со скамейки был удален главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин.

Уже в добавленное время Алексей Миранчук не реализовал выход один на один.

Сине-бело-голубые лидируют в премьер-лиге с 46 очками, москвичи занимают пятое место с 35 баллами — столько же у «Краснодара», ЦСКА и «Ростова».

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

20-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 0:0

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин (Кузяев, 88), Барриос, Оздоев, Ерохин (Жирков, 77), Малком, Дриусси (Азмун, 69).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Мурило, 90), Хеведес, Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу, Эдер (Жемалетдинов, 76).

Предупреждения: Хеведес, 14. Гильерме, 32. Иванович, 69. Ракицкий, 71. Оздоев, 74.

Судьи: Турбин (Дмитров). Березнев, Усачев (оба — Ростов-на-Дону).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Стипиди (Краснодар).

29 февраля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Зенит — Локомотив

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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