Соболев передразнил соперника и получил желтую карточку в матче с «Краснодаром»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев получил желтую карточку в концовке матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

Игра прошла 12 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей со счетом 1:1. На 90+6-й минуте Соболев, лежа на газоне, зацепил за ноги полузащитника «быков» Дугласа Аугусто, а затем, поднявшись, передразнил бразильца, повторив его падение. За эти действия главный арбитр Сергей Карасев показал Соболеву предупреждение.

«Краснодар» набрал 53 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко.

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