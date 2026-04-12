Соболев передразнил соперника и получил желтую карточку в матче с «Краснодаром»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев получил желтую карточку в концовке матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».
Игра прошла 12 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей со счетом 1:1. На 90+6-й минуте Соболев, лежа на газоне, зацепил за ноги полузащитника «быков» Дугласа Аугусто, а затем, поднявшись, передразнил бразильца, повторив его падение. За эти действия главный арбитр Сергей Карасев показал Соболеву предупреждение.
«Краснодар» набрал 53 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко.
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3
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4
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
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9
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10
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11
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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