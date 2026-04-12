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12 апреля, 21:41

Соболев передразнил соперника и получил желтую карточку в матче с «Краснодаром»

Алина Савинова

Нападающий «Зенита» Александр Соболев получил желтую карточку в концовке матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

Игра прошла 12 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей со счетом 1:1. На 90+6-й минуте Соболев, лежа на газоне, зацепил за ноги полузащитника «быков» Дугласа Аугусто, а затем, поднявшись, передразнил бразильца, повторив его падение. За эти действия главный арбитр Сергей Карасев показал Соболеву предупреждение.

«Краснодар» набрал 53 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко.

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Александр Соболев
РПЛ
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Матч «Зенита» и «Краснодара» завершился ничьей, питерцы с 78-й минуты играли в меньшинстве

Шесть матчей 24-го тура РПЛ завершились вничью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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