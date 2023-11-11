Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Ахматом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе над «Ахматом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Очень хороший первый тайм. Хороший и по структуре, и, что главное, по своей мысли. Первоочередная задача – заставить соперника бегать без мяча. Нам это удавалось. За счет этого было создано очень много голевых эпизодов. Мы были агрессивны, мы были целостны.

В раздевалке проговаривали, что ни в коем случае нельзя останавливаться и довольствоваться тем, что есть. К сожалению, в начале второго тайма мы отдали инициативу, и соперник постепенно начал входить в игру. Это надо в корне убрать, чтобы продолжалась целостная игра, которая была от нас в первом тайме, а тайм был очень хорошим», – цитирует Галактионова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» с 24 очками поднялся на пятое место в РПЛ. «Ахмат» (12 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Игра пройдет 25 ноября.