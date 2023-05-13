«Зенит» ушел от поражения против «Краснодара» в первом матче после чемпионства

«Зенит» дома сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 27-го тура чемпионата России — 2:2.

Нападающий хозяев поля Малком открыл счет на 15-й минуте. На 51-й минуте полузащитник «быков» Михайло Баньяц сравнял счет, а через 7 минут Алексей Ионов вывел «Краснодар» вперед.

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра спас команду от поражения, забив на 90+6-й минуте.

Этот матч стал для «Зенита» первым в статусе чемпиона России. Команду Сергея Семака ждет награждение и парад по Санкт-Петербургу.

«Краснодар» набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.