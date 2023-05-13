«Зенит» — «Краснодар»: хозяева сравняли счет в добавленное время

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра забил на 90+6-й минуте матча с «Краснодаром» — 2:2.

Дуглас Сантос исполнил заброс к линии вратарской, голкипер «быков» Матвей Сафонов сыграл кулаками на выходе, но столкнулся с Ерохиным, а отскок получился на голову Кассьерре, который направил мяч в пустые ворота.

Кассьерра вышел на поле на 61-й минуте, заменив Ивана Сергеева.