«Зенит» — «Краснодар»: хозяева сравняли счет в добавленное время
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра забил на 90+6-й минуте матча с «Краснодаром» — 2:2.
Дуглас Сантос исполнил заброс к линии вратарской, голкипер «быков» Матвей Сафонов сыграл кулаками на выходе, но столкнулся с Ерохиным, а отскок получился на голову Кассьерре, который направил мяч в пустые ворота.
Кассьерра вышел на поле на 61-й минуте, заменив Ивана Сергеева.
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|
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|
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|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
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|
16
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|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
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|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
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ЖК
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
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|П
|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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