Булыкин считает голы Малкома заслугой всего «Зенита»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, ожидал ли он подобного сезона от форварда «Зенита» Малкома.

«Случаются такие сезоны у игроков, когда все получается и они становятся лучшими бомбардирами. Конечно, это проще сделать в топ-клубе, и тяжелее в какой-нибудь «Уфе», как это сделал Агаларов. Такой сезон всегда можно выдать. А то, что он футболист хорошего уровня, когда совершали трансфер, это понимали, он же был не бесплатный, знали, что раскроется и покажет все на что способен», — приводит «Спорт День за Днем» слова Булыкина.

Также он отметил, что достижения Малкома — это заслуга всей команды.

«Безусловно, всей команды. Ему и пасы отдают, и защитников уводят. Без его мастерства, конечно, не было бы и половины голов. Он хорошо обращается с мячом, все умеет. Все эти факторы и привели к тому, что он лучший бомбардир РПЛ», — добавил специалист.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 26-летний бразильский футболист провел 27 матчей в РПЛ, в которых отметился 23 голами и 9 результативными передачами.