Эквадорский защитник Рамирес может покинуть «Краснодар»

Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес может покинуть клуб. Сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, к 28-летнему футболисту есть интерес из Турции и Венгрии. Летом «Краснодар» и Рамирес намерены провести переговоры по будущему футболиста. Отмечается, что сам игрок хотел бы остаться в России.

Рамирес играет за клуб Краснодара с 2017 года. Его соглашение с «быками» рассчитано до июня 2025 года.

В текущем сезоне футболист принял участие в 26 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.