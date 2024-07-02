«Зенит» и «Динамо» встретятся 10 августа

РПЛ во вторник, 2 июля, на официальном сайте опубликовала расписание стартовых семи туров сезона-2024/25.

В 4-м туре пройдет матч «Зенит» — «Динамо». Игра между командами запланирована на 10 августа в 17.30 по московскому времени.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице.