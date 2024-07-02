Ковачевич: «Бердыев и Гаджиев лучше всех разбираются в обороне»
Защитник махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич рассказал о влиянии специалистов, работающих с командой, на его индивидуальный прогресс.
«Гаджиев и Бердыев — это люди, которые лучше всех разбираются в обороне. Специалистов, которые понимают в защите лучше них, в моей карьере не было. Они мне рассказывали такие нюансы, о которых я даже не подозревал до общения с ними. Иногда я думал: «Как я мог дожить до 31 года и не знать этого?!». После работы с Бердыевым я иначе смотрю на свою игру», — приводит слова Ковачевича Metaratings.ru.
Ковачевич выступает за махачкалинское «Динамо» с января 2023 года. Курбан Бердыев возглавлял «Динамо» с июля 2023-го по февраль 2024 года. Гаджи Гаджиев является президентом махачкалинского клуба.
Источник: Metaratings.ru
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