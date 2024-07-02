Виллиан Роша: «Моя цель — выиграть РПЛ и Кубок России с ЦСКА»
Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о своей глобальной цели в составе московской команды.
«Когда я только сюда приехал, сказал, что моя глобальная цель — стать чемпионом в составе ЦСКА. Мы завоевали Кубок. Теперь хочу выиграть и то, и другое. Это моя цель», — приводит слова Роши «РБ Спорт».
Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. С командой он выиграл Кубок России-2022/23 и серебряные медали чемпионата страны-2022/23. Всего за армейцев 29-летний бразилец провел 68 матчей, забил 6 голов и отдел 4 результативные передачи.
Источник: РБ Спорт
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|Химки
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15
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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