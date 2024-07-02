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Виллиан Роша: «Моя цель — выиграть РПЛ и Кубок России с ЦСКА»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о своей глобальной цели в составе московской команды.

«Когда я только сюда приехал, сказал, что моя глобальная цель — стать чемпионом в составе ЦСКА. Мы завоевали Кубок. Теперь хочу выиграть и то, и другое. Это моя цель», — приводит слова Роши «РБ Спорт».

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. С командой он выиграл Кубок России-2022/23 и серебряные медали чемпионата страны-2022/23. Всего за армейцев 29-летний бразилец провел 68 матчей, забил 6 голов и отдел 4 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
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9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
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11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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