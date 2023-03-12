«Зенит» — «Химки»: Магомедов отыграл один мяч гостей

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов отметился голом в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

Футболист отличился на 75-й минуте. Это его третий гол в этом сезоне.

Ранее два гола «Зенита» забил хавбек Малком на 19-й и 55-й минутах.

Игра проходит в Петербурге. Счет к 77-й минуте 2:1.