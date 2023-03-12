«Зенит» — «Химки»: Магомедов отыграл один мяч гостей
Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов отметился голом в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом».
Футболист отличился на 75-й минуте. Это его третий гол в этом сезоне.
Ранее два гола «Зенита» забил хавбек Малком на 19-й и 55-й минутах.
Игра проходит в Петербурге. Счет к 77-й минуте 2:1.
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|
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|
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|
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|
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|19
|3
|4
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|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
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Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|3
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