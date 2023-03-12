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Терехин назвал ключевую причину проигрыша «Динамо» от «Краснодара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» Олег Терехин высказался о поражении от «Краснодара» в матче 19-го тура РПЛ (1:3).

«Я не считаю, что поражение москвичей можно назвать неожиданностью. Даже если «Динамо» считалось фаворитом, то все решается только на поле. Начали неплохо, забили и еще могли. Но ошибка Шунина... Это был ключевой момент матча. Не пропусти мяч в том эпизоде, игра сложилась бы по-другому. Вратарь такого уровня допустил нелепую ошибку. Просто смех. Мяч летит ему в руки, и он отправил его в ворота. Ну как так? Антон вообще такие ошибки совершает в последнее время, просто удивительно. Вопросы к Шунину по другим пропущенным мячам? Нет. Второй «Краснодар» забил здорово. И по третьему нет вопросов. Может быть, после этого матча надо дать шанс другому вратарю. Это ведь не первая ошибка Шунина. Почему он их допускает, мне непонятно. Мячи-то простые, летят в руки. А он закидывает их в ворота. Голкиперу такого уровня нельзя так ошибаться», — приводит слова Терехина «Евро-Футбол.Ру».

После победы над бело-голубыми «Краснодар» с 29 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — на четвертом месте (32 очка).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005045472_terehin_nazval_klyuchevuyu_prichinu_proigryisha_dinamo_ot_krasnodara
Олег Терехин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
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Спартак – Факел
 3 : 2
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Ахмат – Локомотив
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Зенит – Химки
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ЦСКА – Кр. Советов
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