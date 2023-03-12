Терехин назвал ключевую причину проигрыша «Динамо» от «Краснодара»

Бывший игрок «Динамо» Олег Терехин высказался о поражении от «Краснодара» в матче 19-го тура РПЛ (1:3).

«Я не считаю, что поражение москвичей можно назвать неожиданностью. Даже если «Динамо» считалось фаворитом, то все решается только на поле. Начали неплохо, забили и еще могли. Но ошибка Шунина... Это был ключевой момент матча. Не пропусти мяч в том эпизоде, игра сложилась бы по-другому. Вратарь такого уровня допустил нелепую ошибку. Просто смех. Мяч летит ему в руки, и он отправил его в ворота. Ну как так? Антон вообще такие ошибки совершает в последнее время, просто удивительно. Вопросы к Шунину по другим пропущенным мячам? Нет. Второй «Краснодар» забил здорово. И по третьему нет вопросов. Может быть, после этого матча надо дать шанс другому вратарю. Это ведь не первая ошибка Шунина. Почему он их допускает, мне непонятно. Мячи-то простые, летят в руки. А он закидывает их в ворота. Голкиперу такого уровня нельзя так ошибаться», — приводит слова Терехина «Евро-Футбол.Ру».

После победы над бело-голубыми «Краснодар» с 29 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — на четвертом месте (32 очка).