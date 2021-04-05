Умер бывший капитан ЦСКА Виктор Дородных

Футболист Виктор Дородных умер в возрасте 85 лет, сообщает 5 апреля пресс-служба ЦСКА.

«Сегодня ушел из жизни Виктор Дородных — капитан ЦСКА начала 1960-х, сыгравший за армейцев 170 матчей. Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Ивановича», — говорится в сообщении.

Сегодня ушел из жизни Виктор Дородных — капитан #ЦСКА начала 1960-х, сыгравший за армейцев 170 матчей. Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Ивановича pic.twitter.com/vHvQVCVqXD — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 5, 2021

Дородных выступал за московский клуб с 1955 по 1965 год. Футболист начинал карьеру как центральный защитник, но затем был переведен на позицию центрального полузащитника. С 1961 по 1963 год Дородных являлся капитаном команды.

В составе ЦСКА Дородных пять раз выигрывал бронзовые медали чемпионата СССР по футболу (1955, 1956, 1958, 1964, 1965).

После завершения игровой карьеры Дородных работал преподавателем на кафедре физподготовки и спорта Военно-инженерной академии имени Куйбышева. Также на протяжении двух лет работал тренером команды вооруженных сил Демократической республики Афганистан.