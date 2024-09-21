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Сегодня, 15:15

«Зенит» — «Факел»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Зенит» примет «Факел» в чемпионате России 21 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Зенит» примет «Факел» в 9-м туре РПЛ в субботу, 21 сентября. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (при условии платной подписки). Эфир начнется за полчаса до стартового свистка — в 16.00 мск.

Следить за ключевыми событиями игры «Зенит» — «Факел» можно в нашем матч-центре. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел

После 8 туров РПЛ «Зенит» с 20 очками расположился на первом месте, «Факел» — с 5 очками на 15-й строчке.

ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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