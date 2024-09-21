«Акрон» — «Краснодар»: голевой пас Дзюбы помог хозяевам сократить отставание в счете

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Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар отличился в матче 9-го тура РПЛ с «Краснодаром», сделав счет 1:2.

Новичок тольяттинцев Артем Дзюба отдал голевой пас.

Ранее в этой встрече голы забили Джон Кордоба и Эдуард Сперцян.