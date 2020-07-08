«Зенит» еще долго будет доминировать в России». Данни не сомневается в бывшей команде

Экс-игрок «Зенита» Данни считает, что его команда будет долго доминировать в России. Сине-бело-голубые стали чемпионами сезона-2019/20.

— Второе чемпионство подряд можно назвать началом гегемонии «Зенита» в России?

— Думаю, «Зенит» еще долго будет доминировать в России. Это объективно лучшая команда в стране. Еще много лет они будут завоевывать чемпионские титулы.

— Теперь главная цель — удачно выступить в Лиге чемпионов?

— Конечно, в следующем сезоне от «Зенита» будут ждать успеха не только на внутренней арене. Мы все прекрасно знаем, насколько сложно добиться результата в Лиге чемпионов — там много хороших игроков, сильных команд. В следующем еврокубковом сезоне точно нужно выступить лучше, чем в этом («Зенит» не смог выйти из группы и занял в ней последнее место. — «Известия»).

— Кто лучший игрок в нынешнем составе «Зенита»?

— Вся команда! Дзюба — бомбардир, Малком — отличный игрок, Азмун — тоже. Весь состав показал себя великолепно. Оборона играет очень надежно, сильная группа футболистов в центре поля, и атакующие знают свое дело. Поэтому питерцы и чемпионы. Все трудятся на благо команды: тренеры, персонал, президент и генеральный директор. «Зенит» — одна большая и дружная команда.