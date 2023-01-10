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Газзаев — о мотивировке решения CAS: «Нам надо начинать говорить хотя бы о возвращении нашей сборной»

Газзаев отреагировал на мотивировочную часть решений CAS
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на опубликованную мотивировочную часть решений Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении апелляции на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды от международных соревнований.

«Давайте начнем с того, что Европейский футбольный союз и ФИФА нас не исключали из европейского футбола, а отстранили до конца календарного футбольного сезона-22/23, который заканчивается в мае, — сказал Газзаев «СЭ». — Сегодня нам надо дождаться, когда закончится национальное первенство России для того, чтобы понять, какое решение дальше будет принято. РФС находится в тесном контакте с ФИФА и УЕФА, но только в конце футбольного сезона можно сесть за стол переговоров и обсуждать эту тему — либо наше дальнейшее отстранение, либо наше возвращение».

Также Газзаев считает, что наша сборная должна участвовать в отборных матчах на чемпионат мира и Европы.

«Второй момент — даже если наш футбол будет изолирован от европейских соревнований, мы должны поставить вопрос об участии хотя бы нашей сборной на отборочных играх на чемпионатах Европы и мира, а потом бы уже постепенно клубы вернулись в европейский футбол. Для игроков, которые участвуют в национальном первенстве, появились бы стимул и мотивация, если бы наша сборная участвовала на отборочных играх. Такое уже было — в 80-х годах была исключена Английская премьер-лига на пять лет, но сборной разрешили участвовать в отборочных играх на ЧМ и ЧЕ. Вот это очень важный вопрос! Нам сегодня надо начинать говорить хотя бы о возвращении нашей сборной. Мы должны поэтапно решать вопросы. Надо подойти взвешенно и продуманно к этой ситуации. Не надо говорить: «Не пустите, да мы пойдем в Азию». Давайте будем реалистами! Европейский футбол есть европейский футбол. Разрешили же российским теннисистам участвовать на Australian Open. Тем более многие политики сегодня выступают за то, чтобы российский спорт допустили к международным турнирам. Россия всегда была одним из главных фаворитов на всех зимних и летних соревнованиях. Россия всегда была одной из сильнейших мировых держав и была всегда конкурентноспособна за самые высокие достижения», — добавил Газзаев.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года. РФС пытался опротестовать исключение сборной России из стыкового турнира чемпионата мира-2022, недопуск национальной команды и других сборных страны к другим турнирам, а клубов РПЛ — к еврокубкам.

Валерий Газзаев
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
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