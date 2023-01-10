Газзаев — о мотивировке решения CAS: «Нам надо начинать говорить хотя бы о возвращении нашей сборной»
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на опубликованную мотивировочную часть решений Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении апелляции на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды от международных соревнований.
«Давайте начнем с того, что Европейский футбольный союз и ФИФА нас не исключали из европейского футбола, а отстранили до конца календарного футбольного сезона-22/23, который заканчивается в мае, — сказал Газзаев «СЭ». — Сегодня нам надо дождаться, когда закончится национальное первенство России для того, чтобы понять, какое решение дальше будет принято. РФС находится в тесном контакте с ФИФА и УЕФА, но только в конце футбольного сезона можно сесть за стол переговоров и обсуждать эту тему — либо наше дальнейшее отстранение, либо наше возвращение».
Также Газзаев считает, что наша сборная должна участвовать в отборных матчах на чемпионат мира и Европы.
«Второй момент — даже если наш футбол будет изолирован от европейских соревнований, мы должны поставить вопрос об участии хотя бы нашей сборной на отборочных играх на чемпионатах Европы и мира, а потом бы уже постепенно клубы вернулись в европейский футбол. Для игроков, которые участвуют в национальном первенстве, появились бы стимул и мотивация, если бы наша сборная участвовала на отборочных играх. Такое уже было — в 80-х годах была исключена Английская премьер-лига на пять лет, но сборной разрешили участвовать в отборочных играх на ЧМ и ЧЕ. Вот это очень важный вопрос! Нам сегодня надо начинать говорить хотя бы о возвращении нашей сборной. Мы должны поэтапно решать вопросы. Надо подойти взвешенно и продуманно к этой ситуации. Не надо говорить: «Не пустите, да мы пойдем в Азию». Давайте будем реалистами! Европейский футбол есть европейский футбол. Разрешили же российским теннисистам участвовать на Australian Open. Тем более многие политики сегодня выступают за то, чтобы российский спорт допустили к международным турнирам. Россия всегда была одним из главных фаворитов на всех зимних и летних соревнованиях. Россия всегда была одной из сильнейших мировых держав и была всегда конкурентноспособна за самые высокие достижения», — добавил Газзаев.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года. РФС пытался опротестовать исключение сборной России из стыкового турнира чемпионата мира-2022, недопуск национальной команды и других сборных страны к другим турнирам, а клубов РПЛ — к еврокубкам.
|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
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4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2