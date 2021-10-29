Бывший спортивный директор и глава селекционного отдела «Зенита» Антон Евменов в разговоре с «СЭ» объяснил непопадание Арсена Захаряна в академию «Зенита».

«История, которая покрылась пылью. Когда я работал в «Зените», один из наших селекционеров привез двух футболистов: Симдянкина и Захаряна. Никиту оставили, Арсену сказали, что он не тянет, и отправили домой. Участия в этом решении не принимал, в «Зените» решают тренер и один из функционеров академии. В Санкт-Петербурге чувство патриотизма проявляется в гипертрофированной форме. Если ты не петербуржец, то шансов остаться у тебя не так много. Не приглянулся, так бывает. Знаю, кто ответственен за то, что Захарян не остался в «Зените», но не буду называть его фамилию», — сказал Евменов в эфире Youtube-канала «Вышли!».

Также нынешний спортивный директор Енисея высказался о принципе отбора игроков в академии «Зенита».

«Школа так устроена, что там приезжие редко задерживаются. В основном дается возможность проявить себя футболистам из Санкт-Петербурга. Понятно, что есть исключения, не считаю, что это плохо, но такой подход и такая философия. Когда работал в «Зените», всегда выступал за привлечение приезжих игроков, потому что конкурентная среда на уровне игроков 14-15 лет очень важна», — добавил Евменов.

18-летний Захарян в текущем сезоне в 13 играх за «Динамо» забил 2 гола и отдал 7 голевых передач.