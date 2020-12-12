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«Зенит» — «Динамо»: все голы матча

20:19
12 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Динамо». Артем Дзюба празднует забитый гол. Фото ФК «Зенит»
12 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Динамо». Артем Дзюба празднует забитый гол. Фото ФК «Зенит»
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В матче 18-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» принимает «Динамо».

14-я минута: первый гол Дзюбы

34-я минута: второй гол Дзюбы

56-я минута: гол Комличенко

Зенит — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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