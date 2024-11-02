«Зенит» — «Динамо» Махачкала: Кагермазов отыграл один мяч

Махачкалинское «Динамо» забило гол в ворота «Зенита» в матче 14-го тура РПЛ — 1:2.

Гол на 60-й минуте забил Сослан Кагермазов. Судья несколько минут проверяли эпизод на предмет офсайда у защитника гостей.