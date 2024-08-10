«Зенит» — «Динамо»: команды не открыли счет в первом тайме

«Зенит» в матче 4-го тура РПЛ принимает «Динамо».

После первого тайма счет 0:0 — петербуржцы нанесли один удар в створ, московская команда — два. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.