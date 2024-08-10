Защитник махачкалинского «Динамо» Шумахов: «Краснодар» — самая хорошая команда РПЛ по всем критериям"
Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о старте сезона. В 4-м туре РПЛ команда уступила «Локомотиву» (0:2).
— Что думаете по старту сезона?
— По очкам, конечно, неудовлетворительно. Сейчас у нас проходит адаптация, поэтому чем дальше, тем легче нам будет.
— Кто больше виноват в сегодняшнем поражении: оборона или атака?
— Все в равной степени. Если там не забили, здесь пропустили, то точно виноваты все.
— С кем из РПЛ на данный момент вам больше всего понравилось играть?
— С «Краснодаром». Команда хорошо действует с мячом и дает играть другим.
— А если не по футбольным критериям?
— Тоже «Краснодар». Это самая хорошая команда РПЛ по всем критериям.
— Какое у вас есть главное оружие, чтобы обыграть «Динамо» в следующем матче?
— Наш дух и желание. Это самое главное, что у нас есть!
Махачкалинцы потерпели второе поражение в чемпионате России и остаются на 13-й позиции с 2 баллами. В следующем туре РПЛ команда сыграет против «Ахмата».
Константин Передерий
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
2
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
8
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
9
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
10
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
11
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
12
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
13
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|2 : 0
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0