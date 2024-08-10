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«Оренбург» — «Акрон»: тольяттинцы вышли вперед

Руслан Минаев
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«Акрон» повел в счете в матче с «Оренбургом» в 4-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 45+3-й минуте забил игрок тольяттинского клуба Константин Савичев, реализовав пенальти.

Судья Сергей Цыганок воспользовался подсказкой ВАР при назначении одиннадцатиметрового.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Акрон

РПЛ
ФК Акрон
ФК Оренбург
0
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 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
2
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
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 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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