«Оренбург» — «Акрон»: тольяттинцы вышли вперед

«Акрон» повел в счете в матче с «Оренбургом» в 4-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 45+3-й минуте забил игрок тольяттинского клуба Константин Савичев, реализовав пенальти.

Судья Сергей Цыганок воспользовался подсказкой ВАР при назначении одиннадцатиметрового.