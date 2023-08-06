«Зенит» — «Динамо»: Грулев вывел бело-голубых вперед

«Динамо» вышло вперед в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» — 3:2.

Отличился нападающий бело-голубых Вячеслав Грулев на 90+6-й минуте встречи. Для 24-летнего игрока этот гол стал первым в РПЛ в текущем сезоне.