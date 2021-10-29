«Зенит» — «Динамо»: Фомин реализовал пенальти
В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и московским «Динамо». Идет второй тайм.
На 56-й минуте полузащитник гостей Даниил Фомин реализовал пенальти. Счет матча — 1:1.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.
Методология
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29.10.2021