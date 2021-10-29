«Зенит» пропустил во всех семи матчах РПЛ с Крицюком в воротах
«Зенит» пропустил во всех семи матчах Тинькофф РПЛ со Станиславом Крицюком в воротах.
Петербургская команда пропустила во встречах против «Спартака» (7:1), тульского «Арсенала» (1:2), «Сочи» (1:2), «Крыльев Советов» (2:1), «Рубина» (3:1), «Ахмата» (3:1) и «Динамо».
В последний раз «Зенит» не пропускал в игре 6-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:0). В том матче в ворота питерцев играл Михаил Кержаков.
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