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3 февраля, 08:00

«Зенит» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча начнется в 15.00 мск

«Зенит» и «Динамо» встретятся в матче Зимнего кубка РПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» и московское «Динамо» встретятся в матче Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби (ОАЭ) во вторник, 3 февраля. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

С текстовой трансляцией, ключевыми событиями и результатом игры «Зенит» — «Динамо» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Товарищеские матчи. Клубы. .
03 февраля, 15:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Зенит
2:1
Динамо

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 3 по 10 февраля. В турнире принимают участие «Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Краснодар». Команды сыграют друг с другом по одному разу, при ничьей в основное время победитель определяется в серии пенальти.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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