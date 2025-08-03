«Зенит» — ЦСКА: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Зенит» и ЦСКА проведут матч в первом туре чемпионата России в воскресенье, 3 августа. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется в 17.00 мск, за час до стартового свистка. Ретранслировать игру в прямом эфире будут онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Зенит» — ЦСКА изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Зенитовцы на старте РПЛ-2025/26 обыграли «Ростов» (2:1) и сыграли вничью с «Рубином» (2:2). Армейцы начали чемпионат с ничьи с «Оренбургом» (0:0) и победы над «Ахматом» (2:1).