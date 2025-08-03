Дивеев назвал Дзюбу лучшим нападающим, против которого играл

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос «СЭ» о лучших нападающих в истории чемпионата России.

«В целом, с кем играл, Дзюба — лучший нападающий. Потом идут Луис Адриано и Зе Луиш. У Зе Луиша как будто пружина в ногах, он прыгал на метра 3-4. Плюс Азмун еще, но у него, насколько знаю, родители были волейболистами. Он очень правильно выбирает траекторию мяча. Это его сильные качества, плюс скорость и хорошее завершение», — сказал Дивеев «СЭ».

В воскресенье, 3 августа ЦСКА сыграет на выезде с «Зенитом» в 3-м туре РПЛ. Начало матча — в 18.00 (мск).