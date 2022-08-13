«Зенит» — ЦСКА: Чалов сравнял счет с пенальти

Нападающий ЦСКА Федор Чалов сравнял счет в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» — 1:1.

На 63-й минуте форвард реализовал пенальти, который заработал сам — на нем в своей штрафной нарушил правила защитник «Зенита» Родригао.

Чалов забил третий гол в сезоне-2022/23 и отличился в третьем матче подряд. До этого он забивал в играл с «Нижним Новгородом» (2:2) и «Факелом» (4:1).