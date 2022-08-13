«Зенит» — ЦСКА: Чалов сравнял счет с пенальти
Нападающий ЦСКА Федор Чалов сравнял счет в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» — 1:1.
На 63-й минуте форвард реализовал пенальти, который заработал сам — на нем в своей штрафной нарушил правила защитник «Зенита» Родригао.
Чалов забил третий гол в сезоне-2022/23 и отличился в третьем матче подряд. До этого он забивал в играл с «Нижним Новгородом» (2:2) и «Факелом» (4:1).
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|
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|3
|1
|1
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|
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|0
|1
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|
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|4
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|2
|0
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|
6
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|2
|2
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|
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|
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|0
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|2
|
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|4
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|12.08
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|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
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Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|2 : 1
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
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|
|
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|4
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Динамо
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