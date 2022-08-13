Генеральный директор «Локомотива»: «Если мы не объявили об отставках, значит, кредит доверия есть»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко после завершения матча 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) рассказал о кредите доверия тренерскому штабу.

«Нас не устраивает ни игра, ни результат. Мы прекрасно понимаем это, видим наши слабые места. Работаем над исправлением ситуации. Как исправляем? Это работа тренерского штаба.

Кредит доверия к тренерскому штабу? Если мы не объявили об отставках, значит, кредит доверия есть. Надеемся, что ситуация выправится.

Кадровые изменения? Решения мы принимаем после хорошего анализа. Спонтанно ничего принято не будет.

Судейство? Мы сосредоточены не на этом, а на действии собственной команды. Это нас волнует в первую очередь», — заявил Леонченко.

После пятого тура красно-зеленые идут на 13-м месте в турнирной таблице. В следующем туре «Локомотив» играет в гостях с «Химками».